أسباب الصداع وزغللة العين.. طرق الوقاية

يصاب الكثير من الناس بأعراض الصداع وزغللة العين المزعجة دون معرفة الأسباب، بالرغم من أن الصداع وزغللة العين من ضمن الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الناس نتيجة الإرهاق الذهني أو قلة النوم.

ويبحث الكثير عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا عن طرق الوقاية من الإصابة بـ أعراض الصداع وزغللة العين المفاجئة دون معرفة السبب، لذلك يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير، خصوصًا للأشخاص الجالسين معظم الوقت أمام الكمبيوتر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

أسباب الإصابة بأعراض الصداع وزغللة العين وطرق الوقاية

أسباب الإصابة بأعراض الصداع وزغللة العين وطرق الوقاية

هناك الكثير من الأسباب التي تشعرك بألم الرأس بعد الإصابة بأعراض الصداع وزغللة العين المفاجئة إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1- الإصابة بارتفاع ضغط دم العين.

2- الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

3- الإصابة بالتهاب الملتحمة، أو بمعنى آخر التهاب الغشاء الذي يغطي العين.

4- الإصابة بإجهاد العين.

5- الإجهاد البدني.

6- التوتر والقلق على مدار اليوم.

أسباب الإصابة بأعراض الصداع وزغللة العين وطرق الوقاية

طرق الوقاية من أعراض الصداع وزغللة العين المفاجئة

هناك الكثير من الطرق الطبية التي يمكنك اتباعها للوقاية من أعراض الصداع وزغللة العين المفاجئة.. إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1- تجنب السهر إذا كان لديك عمل في وقت مبكر.

2- قبل النوم بـ4 ساعات توقف عن تناول مشروبك الذي يحتوي على الكافيين.

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3- تجنب القلق والتفكير قبل الذهاب إلى الفراش لأن هذه العادة ستسبب لك توتر واضطراب ما قبل النوم وستفقد تركيزك.

4- تناول المشروبات الدافئة التي تساعدك على النوم بكل سهولة مثل النعناع والينسون والزنجبيل والشاي الأخضر.

5- عند استيقاظك من النوم إحرص على أن تستحم بماء دافئ يساعدك على الاسترخاء لاستكمال يومك.

6- تجنب شرب السجائر في بداية يومك عند الاستيقاظ مباشرة.