الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

إليك أهم طرق الوقاية والعلاج من الصداع

الصداع
الصداع

يتسبب الصداع في تأثيرات سلبية على الحياة اليومية، ولذلك يجب تحديد سببه بدقة من خلال معرفة موقعه والأعراض المصاحبة، وهذا يمثل أمرًا هامًا للتدخل الفعال، كما أن الوقاية من الصداع يعتبر أمرًا مهمًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعديلات في نمط الحياة المصممة خصيصًا لنوع معين من الصداع.

 

الصداع في الجبهة 


يكون سبب الصداع الموجود في مقدمة رأسك مجموعة متنوعة من العوامل، يمكن أن تصاب بصداع التوتر الذي غالبًا ما ينشأ من عوامل التوتر، ويستمر في الشعور بألم خفيف في جميع أنحاء الرأس.

الحل هو إدارة مستويات التوتر لديك من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليقظة والتأمل، ومع ذلك، إذا كان الأمر يتعلق بحساسية أو صداع الجيوب الأنفية فسوف تحتاج إلى نهج مختلف.

إن مراقبة الحساسية لديك وإدارتها هي الحل الوحيد لهذه الصداع ويمكنك الحصول على المشورة بشأن ذلك من الصيدلية.


الصداع المؤقت 


إذا وجدت نفسك تعاني من الصداع في صدغيك، في حين أنه يمكن أن يكون صداع التوتر كما ذكرنا أعلاه، فإنه يمكن أيضًا أن يكون أحد السببين الآخرين.

الصداع العنقودي على شكل ألم شديد وثاقب يتركز عادة حول عين واحدة، ولكنه يمكن أن ينتشر إلى الصدغ.

هذا النوع من الصداع أكثر شيوعًا لدى الرجال ويمكن الوقاية منه من خلال اعتماد جدول نوم ثابت"لقد تم ربط الصداع العنقودي بإيقاعات الساعة البيولوجية".

النوع الآخر من الصداع الذي يمكن أن يظهر في الصدغين هو ما يشار إليه  باسم "صداع الجليد"، عبارة عن آلام قصيرة وحادة، لا تدوم إلا بضع ثوان.


الصداع القذالي

 

يعني آلامًا تظهر في الجزء الخلفي من رأسك، ويمكن أن يكون صداعًا عنقيًا ينشأ من مشاكل في الرقبة ويتم الشعور به في قاعدة الجمجمة، ويمكن أن يكون أيضًا صداعًا بسبب ارتفاع ضغط الدم.

كيف نمنع هذا؟


من المهم التأكد من الإعداد المريح المناسب إذا كنت تعمل لساعات طويلة في المكتب، وتمارين الرقبة المنتظمة وتمارين التمدد يمكن أن تقلل من التوتر.

بالنسبة لصداع عنق الرحم قم بمراقبة وإدارة مستويات ضغط الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية إذا تم وصفها.

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