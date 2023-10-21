مجموعة ماسكات مختلفة لتفتيح البشرة من أول مرة

يبحث الكثير من الفتيات عن أفضل مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة من أول مرة للحصول على بشرة صافية خالية من الاسمرار نتيجة التعرض الدائم للشمس، ويمكنك الآن معرفة كيفية تحضير ماسكات لترطيب وتفتيح لون البشرة من من خلال هذا التقرير وإليكم التفاصيل، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

ما هو أفضل ماسك لتبييض الوجه؟

في 4 طرق مختلفة.. مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة من اول مرة

يستعرض التقرير مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة حيث يتساءل الجميع عن أفضل ماسك لتبييض الوجه سؤال متداول عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا من قبل الفتيات، ويمكنك الحصول على بشرة مشرقة من خلال تحضير ماسك الزبادي بالعسل، و طريقة تحضيره نضيف 1-2 ملعقة صغيرة من العسل إلى 1/2 كوب زبادي طازج، نضع الخليط على الرقبة والوجه، نترك الخليط لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيدا بالماء، يتم تكرار الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على تغيير ملحوظ.

كيف أجعل وجهي أبيض في يوم واحد؟

في 4 طرق مختلفة.. مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة من اول مرة

يمكنك الحصول على النتيجة المطلوبة من خلال تحضير ماسك الليمون والعسل، ويسهل تحضيره بـ 1 ملعقة صغيرة عسل و1 ليمون، ويتم وضع عصير الليمون في وعاء، ويتم إضافة ملعقة صغيرة من العسل ويخلط جيدًا باستخدام فرشاة، ويتم وضع القناع على الوجه والرقبة.

هل يمكن تفتيح لون البشرة طبيعيا؟

إذا كان لون البشرة غامق بسبب بسبب التعرض لأشعة الشمس، فيمكنك استرجاع لون بشرتك من جديد، من خلال ماسك قشر البرتقال الذي يمكن الاستفادة من خصائصه عبر صنع عجينة مكونة من نصف ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، وملعقة صغيرة من العسل، وقشر البرتقال، وتطبيق الخليط على البشرة، ويشطف جيدًا بعد أن تجف.

في 4 طرق مختلفة.. مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة من اول مرة

كيف يمكن تفتيح لون البشرة؟

في 4 طرق مختلفة.. مجموعة ماسكات لتفتيح البشرة من اول مرة

إذا كان لون البشرة غامق يمكنك تجربة ماسك الترمس الجاف على بشرتك للحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب، وذلك من خلال إضافة بعض من الترمس المطحون على فنجان ماء ورد ثم يتم خلطهم معًا ووضعهم على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يتم غسله.

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