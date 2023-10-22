الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الشيشينى

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازي لها ومحيط الطريق الدائري، ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وتابع المحافظ أعمال تطوير الطريق على جانبى الترعة، والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم ورصفه، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممشى سياحي وتدبيش عدد من القطاعات بمسار الترعة.

 ووجّه محافظ الجيزة بالانتهاء من لأعمال والالتزام بخطوط التنظيم وفق الجدول الزمني، مشددا على رفع نواتج الأعمال والرتش بشكل فوري.

كما تفقد المحافظ ساحات انتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة والنقاط التجارية، موجهًا بالالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال، ومشددا على الشركات المنفذة بالتعامل الحازم حيال عدم الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال. 

وعاين المحافظ موقع إنشاء يوتيرن أسفل كوبرى الشيشيني، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة كل المعايير المرورية اللازمة لتحقيق الانسيابية المرورية وعدم إعاقة الحركة بمواقع الدورانات. 

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والمشروعات بقطاع ناهيا

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وطه عبدالصادق، رئيس حى الهرم، وأشرف تامر، رئيس حى الطالبية، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكباري بالجيزة، وأيمن عتريس، رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد تفقد في وقت سابق أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع ناهيا، بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها. 

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية، والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير، ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل إلى ٢٠ مليون جنيه، حيث تضم الأعمال أيضا رصف طبقة الطريق وطلاء الأسوار والبردورات وصيانة أعمدة الإنارة كمرحلة ثانية.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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