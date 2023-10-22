الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صندوق تحيا مصر نفذ 14 مشروعا بتكلفة أكثر من مليار جنيه في أسوان

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن صندوق تحيا مصر انتهى من تنفيذ 14 مشروعا بنسبة 100 % ستسهم في تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين، بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة يأتي على رأس مشروعاته.

وأضاف عطية، أنه تم إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوي بطاقة 41 ماكينة، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3  يوم بقرية عنيبة، فضلًا عن تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى.

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مشروعات تحيا مصر في أسوان

وأوضح المحافظ أن مشروعات تحيا مصر تضم أيضا مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، فضلا عن مشروعي توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو،بالإضافة إلى توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو، علاوة على تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى ضمن مشروعات تحيا مصر، 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، واستكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.

محافظ أسوان صندوق تحيا مصر أسوان المنطقة الصناعية الحرفية مصر تحيا مصر

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