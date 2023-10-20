جمعة "تحيا مصر".. المتظاهرون يشعلون النار فى علم إسرائيل فى السويس (فيديو)

أشعل المتظاهرون في السويس النار في علم إسرائيل، خلال التظاهرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة بميدان إسماعيل ياسين، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ورفضا لتهجير الفلسطينيين.

وتسابق الشباب والأطفال على سحق العلم بأحذيتهم أثناء اشتعال النار به على أرض المنطقة التي شهدت تظاهرات اليوم.

وتعالت الهتافات المنادية بفتح معبر ميناء رفح البري ودخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

وهتف الآلاف في السويس هتافات بينها: “السويس قالت كلمتها إسرائيل تحت جزمتها.. افتح افتح الحدود هنوريهم الأسود”.

المصريون خلف السيسى

وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية، بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة بالمظاهرات، تعبيرًا عن غضبهم من الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيين العزل.

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا، لمظاهرات حاشدة بمحافظات الجمهورية، تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة، وذلك من خلال نقل حي أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وجابت التظاهرات ميادين وشوارع مصر عقب أداء صلاة الجمعة منددين بالعدوان على قطاع غزة.