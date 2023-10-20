الآلاف يتظاهرون في السويس نصرة للقضية الفلسطينية وتأييدًا للرئيس السيسي

تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان إسماعيل ياسين في السويس، عقب أداء صلاة الجمعة، اليوم، في تظاهرة نصرة للقضية الفلسطينية.

السويس خلف الرئيس

وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية، بتهجير أهل غزة إلى سيناء.

هتافات السوايسة

وتعالت الهتافات معلنة عن استعداد جموع الشعب للوقوف وراء رئيسهم عبد الفتاح السيسي في وجه غطرسة العدو الصهيوني.

وتوافدت أعداد كبيرة من السيدات للمشاركة بالمظاهرات، تعبيرًا عن غضبهم من الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيين العزل.