الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يتظاهرون في السويس نصرة للقضية الفلسطينية وتأييدًا للرئيس السيسي

مظاهرات السويس
مظاهرات السويس

تجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان إسماعيل ياسين في السويس، عقب أداء صلاة الجمعة، اليوم، في تظاهرة نصرة للقضية الفلسطينية. 

 

السويس خلف الرئيس 

 

وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية، بتهجير أهل غزة إلى سيناء. 

هتافات السوايسة 

وتعالت الهتافات معلنة عن استعداد جموع الشعب للوقوف وراء رئيسهم عبد الفتاح السيسي في وجه غطرسة العدو الصهيوني. 

وتوافدت أعداد كبيرة من السيدات للمشاركة بالمظاهرات، تعبيرًا عن غضبهم من الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها الفلسطينيين العزل.

السويس السيسي فلسطين القضية الفلسطينية مظاهرات

مواد متعلقة

في الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. محافظ جنوب سيناء يستقبل أسرة الشهيد "محمود ناجي العواد"

جامعة الجلالة تشهد ملحمة وطنية للتبرع بالدم لصالح الأشقاء فى غزة

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية

السويس قالت كلمتها.. مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسى دعمًا للقضية الفلسطينية

وزير التعليم ومحافظ السويس يفتتحان توسعات ومبانى تعليمية بمدارس السويس

وزير التعليم يتفقد عددًا من الفصول بمدرسة الشهيد فاضل سالم

باقة ورد.. هدية تلاميذ مدرسة الشهيد فاضل سالم خلال زيارة وزير التعليم للسويس

الأربعاء.. بدء إجراء مقابلات قطاع المعاهد مع المتقدمين من شمال سيناء الأزهرية لوظائف إشرافية

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الآلاف يتوافدون على ميدان الحصرى بأكتوبر للتنديد بجرائم الاحتلال (صور)

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

جوتيريش من أمام معبر رفح: مصر دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟