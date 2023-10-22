الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها: محو أمية 1295 مواطنًا بالقليوبية فى دورة يوليو 2023

رئيس جامعة بنها نجحنا
رئيس جامعة بنها نجحنا فى محو أمية 1295 مواطن بالقليوبية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن أن الجامعة نجحت فى محو أمية 1295 دارس وفقًا لنتائج دورة يوليو 2023، التى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.https://www.dostor.org/4530767

وقال "الجيزاوي" إنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار إلى أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماما كبيرا وتتولى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية لمواطني محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.
من جهته؛ أكد الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، التي تشارك فيها الجامعة بكلياتها المختلفة.
وأضاف "فودة" أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع.

جامعة بنها محو الأمية تعليم الكبار محافظة القليوبية بروتوكول تعاون

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