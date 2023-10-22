حبس عاطل لحيازته 355 طربة حشيش غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35،500 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

ضبط 355 طربة حشيش

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35،500 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 290 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بالإسكندرية، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر وبحوزته 290 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جرام مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.