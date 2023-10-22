وزير التنمية المحلية: تطوير وتنمية تكتل العسل الأسود بقنا بعد عقود من التهميش

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل فى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولى تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات اهتمامًا كبيرًا لمعالجة التحديات الاقتصادية على أرض الواقع من خلال دعم تنفيذ مبادرات التكتلات التنافسية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية لتبني تنفيذ مبادرات التكتلات لعدد من الحرف والصناعات التراثية التي طالما عانت من التهميش وذلك بهدف الحفاظ عليها من الاندثار ورجوع المنتجين إلى حرفهم مرة أخري بعد خروجهم من خلال تطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات اللازمة.

تكليفات بتطوير التكتلات الاقتصادية

وقال آمنة إنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية، نحو تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية لا سيما الصناعات التراثية بمحافظات الصعيد باعتبارها عنوانًا للهوية وقاطرة للتنمية المستدامة، فقد تم عقد ملتقى لأصحاب عصارات العسل الأسود بنجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأصحاب العصارات المقرر تطويرها بدعم من برنامج التنمية المحلي بصعيد مصر، وذلك في إطار دعم أصحاب عصارات إنتاج العسل الأسود بالمحافظة بخطوط إنتاج جديدة متوافقة مع جميع اشتراطات سلامة الغذاء وشهادات الجودة العالية مصنعة محليًا بالكامل ومدعمة من الدولة.

تسليم محافظ قنا خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الملتقى شهد تسليم محافظ قنا خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات، حيث تم اختيار 22 عصارة عسل انطبقت عليها شروط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطويرها، ضمن تكتل العسل الأسود، كما شهد الملتقي عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الإنتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج في العصارات.

تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب عدد من الحرف والصناعات التراثية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح بالفعل في تقديم كال أوجه الدعم لأصحاب عدد من الحرف والصناعات التراثية سواء الحرفية أو الزراعية للمحافظة عليها وتنميتها بأربع محافظات بصعيد مصر من خلال منهجية تدعم جميع مراحل سلاسل القيمة من الإنتاج وحتى التسويق.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن صناعة العسل الأسود بنجع حمادي لم تشهد مثل هذا الاهتمام منذ أكثر من 200 عامًا، وكانت تعتمد على طرق إنتاج بدائية لا تتوافق مع معايير واشتراطات هيئة سلامة الغذاء أو شهادات الجودة العالمية، وكادت أن تتعرض هذه الصناعة التراثية إلى الاندثار، وأضاف محافظ قنا أن جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من خلال التعاون الفعال بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة أحدثت نقلة نوعية للحفاظ على استدامة صناعة العسل الأسود من خلال خطة متكاملة لتطوير التكتل.