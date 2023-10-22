الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أزمات تواجه مجلس الزمالك ومحمد رمضان يخصص أرباح جولاته لدعم غزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أزمات تواجه مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد.. هانى حتحوت يكشف عنها

علق الإعلامي هاني حتحوت على نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي حسمها حسين لبيب وقائمته كاملة، مشيرا إلي أن هناك عدة أزمات تواجه مجلس الإدارة الجديد.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

اعتقال 10 أشخاص خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين فى لندن

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 10 أشخاص بعد اندلاع مظاهرات مؤيدة لفلسطين، شارك فيها عشرات الآلاف، في العاصمة لندن اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

محمد رمضان يخصص أرباح جولاته لدعم أهالي غزة

اعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. السيول تصل جنوب اليمن مع اقتراب إعصار "تيج"

شهدت جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن، هطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول الجارفة، ما تسبب في قطع بعض المناطق عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية "تيج" من سواحل الأرخبيل.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر طرف رئيسى بإدارة الأزمة الفلسطينية وحلها.. وليست جزءًا منه

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كل مواجهة في قطاع غزة مصر تكون في صالح وخير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طرح 500 مليون دولار لإعمار غزة، ومصر أسرع دولة تتحرك وبعدها تأتي بيانات من عواصم عربية أخرى.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك فلسطين لندن محمد رمضان السيول طارق فهمي مصر

مواد متعلقة

في 22 اكتوبر.. لهذا السبب يتم الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بـ"التلعثم"

تعرف على قواعد الانفصال السليمة بين الزوجين

الكتاتنى: "قمة القاهرة للسلام" تثمن دور مصر فى حل القضية الفلسطينية

مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر قمة القاهرة للسلام

تزامنًا مع ذكرى حسن الأسمر.. بوادر وأعراض الأزمة القلبية

بالتزامن مع انعقادها.. كيف تفاعل رواد السوشيال مع "قمة مصر الدولية للسلام 2023"؟

أسباب التبول اللاإرادي عند البالغين وطرق التعامل معها

مجموعة ماسكات مختلفة لتفتيح البشرة من أول مرة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

عاجل.. لا لتهجير الفلسطينيين.. 5 تحذيرات من السيسى للمجتمع الدولى خلال قمة القاهرة (فيديو)

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب قصف الاحتلال الإسرائيلى مطارات فى سوريا

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلي

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما