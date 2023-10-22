أخبار فاتتك|أزمات تواجه مجلس الزمالك ومحمد رمضان يخصص أرباح جولاته لدعم غزة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أزمات تواجه مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد.. هانى حتحوت يكشف عنها

علق الإعلامي هاني حتحوت على نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، التي حسمها حسين لبيب وقائمته كاملة، مشيرا إلي أن هناك عدة أزمات تواجه مجلس الإدارة الجديد.

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اعتقال 10 أشخاص خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين فى لندن

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال 10 أشخاص بعد اندلاع مظاهرات مؤيدة لفلسطين، شارك فيها عشرات الآلاف، في العاصمة لندن اليوم.

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محمد رمضان يخصص أرباح جولاته لدعم أهالي غزة

اعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

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عاجل.. السيول تصل جنوب اليمن مع اقتراب إعصار "تيج"

شهدت جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن، هطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول الجارفة، ما تسبب في قطع بعض المناطق عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية "تيج" من سواحل الأرخبيل.

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طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر طرف رئيسى بإدارة الأزمة الفلسطينية وحلها.. وليست جزءًا منه

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كل مواجهة في قطاع غزة مصر تكون في صالح وخير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طرح 500 مليون دولار لإعمار غزة، ومصر أسرع دولة تتحرك وبعدها تأتي بيانات من عواصم عربية أخرى.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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