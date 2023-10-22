طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر طرف رئيسى بإدارة الأزمة الفلسطينية وحلها.. وليست جزءًا منه

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كل مواجهة في قطاع غزة مصر تكون في صالح وخير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي طرح 500 مليون دولار لإعمار غزة، ومصر أسرع دولة تتحرك وبعدها تأتي بيانات من عواصم عربية أخرى.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب ألا تصدر الأزمة لمصر فهي طرف رئيسي في إدارة الأزمة وضبطها وحلها ولسنا جزءًا منها.

وأكد أن مصر لم تقدم مخيمات ولا مناطق معزولة ولا تمن على أحد واختيارها إنساني وأخلاقي ولا نلوم على الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل مبارك، عندما تم غزو العراق للكويت، الأمن المصري تحرك ومصر لا تتأخر عن الدول العربية وحضورها في الإقيلم مؤثر.

وتابع، أن دور مصر في الملف الليبي مؤثر ومصر دولة كبيرة، مؤكدًا أنه لو تم مشروع توطين الفلسطينيين في أي دولة عربية سيتم بمفاوضات نهائية ولكن مصر ليست طرفًا فيها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.