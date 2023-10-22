الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثانى بمعبده الكبير في أبوسمبل

الشمس تتعامد على
الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثانى

تعامدت الشمس صباح اليوم الأحد، على تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، في حضور أكثر من 3 آلاف شخص من السائحين الأجانب والزائرين المصريين، لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون، طوال 33 قرنا من الزمان، والتي يتكرر حدوثها مرتان خلال العام، إحداهما فى 22 أكتوبر، والأخرى فى 22 فبراير. 
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إن ظاهرة تعامد الشمس، بدأت اليوم فى تمام الساعة السادسة و53 دقيقة، واستمرت لمدة 20 دقيقة، حتى الساعة السابعة و13 دقيقة، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترًا داخل المعبد مرورا بصالة الأعمدة حتي حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس علي وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، مكونه ما يشبه بفيض من نور يملأ قسمات وجه الملك الفرعوني داخل حجـرته في قدس الأقداس، ثم يتكاثر شعاع الشمس بسرعة مكونًا حزمة من الضوء تضئ وجوه التماثيل الأربعة داخل قدس الأقداس، وهى تماثيل الآلهة أمون ورع حور وبيتاح التي قدسها وعبدها المصري القديم. 

توافد مئات السائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس جنوب أسوان (صور)

 

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الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى

معجزة حيرت العلماء


وأوضح أن الظاهرة الفلكية  لتمثال الملك رمسيس الثانى معجزة حيرت العلماء بعد أن استمرت قرابة 33 قرنا من الزمان، وجسدت مدى التقدم العلمي الذي بلغه القدماء المصريون، خاصة في علوم الفلك والنحت والتحنيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها والتي كانت شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة من العالم.
وفى سياق متصلـ أشار مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إلى أنه تم زيادة إعداد بوابات الدخول والخروج لمعبدى أبوسمبل " رمسيس الثانى، ونفرتارى" إلى 10 بوابات بدلا من 4 بوابات، بجانب تركيب أجهزة X Ray، و4 بوابات كنترول إلكترونية، لتسهيل حركة الدخول للأفواج السياحية الزائرة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.
وتابع، أن محافظة أسوان تعاونت مع الآثار فى تزويد المنطقة بشاشة عرض عملاقة تعرض ظاهرة التعامد في ساحة المعبد الكبير لمنح الفرصة للزائرين لرؤية الظاهرة ممن لم يتمكن من مشاهدتها داخل المعبد فى ظل استمرارها لمدة 20 دقيقة فقط، وإتاحة رؤية أفلام تسجيلية لإنقاذ المعبدين من الغرق إبان بناء السد العالى، وذلك أثناء اصطفاف السائحين قبل الدخول للمعبد.
وكان أشرف عطية محافظ أسوان، أعلن فى وقت سابق، إلغاء كافة الاحتفالات الفنية، المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى، تضامنًا مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء، في الوقت الذي أعطى المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والآثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.
 

رمسيس الثاني جنوب أسوان الشمس تمثال الملك رمسيس الثاني أسوان ظاهرة فلكية معجزة حيرت العلماء

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