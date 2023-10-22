استهداف "خلية" لحزب الله فى جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف "خلية" تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع على شمال إسرائيل قبل قليل من جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "هاجمنا قبل قليل خلية في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمالي البلاد".

ومساء أمس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بضرورة احترام مصالح شعبه الذي سيتأثر إذا انجرت البلاد إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.