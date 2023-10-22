الدفاع الروسية: إسقاط 6 صورايخ و27 طائرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة من طراز "سو-24"، وطائرتين من طراز "ميج-29"، ومروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم الماضي، فضلًا عن تدمير 23 طائرة بدون طيار بالقرب من بيلوجوروفكا وبيريستوفوى وسبورنوى فى دونيتسك، وفيرخنيكامينكا وزولوتاريوفكا فى لوهانسك، وأوليانوفكا فى منطقة زابوريجيا.

وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضًا أربعة صواريخ مضادة للإشعاع من طراز هارم وصاروخين كروز مضادين للسفن من طراز نبتون أيضًا.