طارق فهمي لـ"الشاهد": مصر لديها خبرة في التعامل مع الأزمة الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التعامل المصري مع الأزمة الفلسطينية يسير بخط متزن، وتتحدث بمخزون تراكمي، ولدى مصر خبرة طويلة، كما أنها نقطة ارتكاز أساسية، مؤكدًا أنه يوجد أدوار لدول أخرى ولكنها دبلوماسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دور مصر تراكمي، والمبادرة التي طرحتها مصر عقب مجلس الأمن القومي المصري، والبنود التي وضعتها كل بند يوصل للثاني من وقف إطلاق النار، وحتى قمة السلام، وبينهم البند السادس وهو أن الأمن القومي المصري خط أحمر وهنا مصر واضحة تمامًا.

وتابع أن روسيا تسجل حضورًا في الأزمة الفلسطينية وعرضت مشروعها عن فلسطين في مجلس الأمن، ولكن مجلس الأمن يمثل غابة سياسية، وسيكون الملف محل صراع بين روسيا وأمريكا.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.