طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل تسمى مصر جبهة الجنوب وهى مصدر القلق

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تسأل أسئلة تبدو عادية مثل لما تقوم مصر بتطوير القوات المسلحة في كافة أسلحة الجيش، ويتساءلون من العدو.

وأضاف “فهمي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تسُمى مصر جبهة الجنوب وهي مصدر القلق لديهم، لأنهم يحاربون تنظيمات، أما في 1973 فكانوا يحاربون جيش نظامي، لافتًا إلى أن الحوار الدائر في مراكز الأبحاث الإسرائيلية أن مصر مهمة جدًا وهي التي تصنع القرارات الهامة كلها وتعطي دور خطير للغاية في إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل مازالت تحتل كل الأراضي التي احتلتها ماعدا مصر فقد انتهى احتلالها بعد حرب 1973 ومعاهدة السلام، مشيرًا إلى أن في تجربة السلام مع إسرائيل، دخلت مصر في مفاوضات وارجعنا أرضنا كاملة، والجيش المصري ينتشرفي ربوع سيناء والمنطقة "أ، ب، ج"، ويوجد تطويرفي كل سيناء ولكن في البداية كنا مقيدين وهذا انتهى ومن يحتج الآن فهو نوع من الهزل.

وأشار إلى أن إسرائيل بها انتقادات لنتياهو بعد عملية "طوفان الأقصى" ويقولون له: "أتيت بالجيش المصري على حدود إسرائيل وأصبحت على مرمى البصر"، ممازاد من مخاوفهم وأصبح واقعًا في إسرائيل كيف تتعامل مع الواقع الجديد؟

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.