السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تعقد ورشة العمل تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم؟"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "ماذا نريد من الرئيس القادم؟".

وتناولت ورشة العمل مناقشة، أهمية وحدة الصف خلف الدولة المصرية، والدعم الكامل للأحزاب السياسية، ودعم وتوطين الصناعات والاهتمام بصغار المستثمرين وملف ريادة الأعمال، وتنشيط الصناعات ودراسة المصانع المغلقة والعمل على إعادة هيكلتها، وكذلك تدفق مستلزمات الإنتاج وخفض الضرائب وتحفيز الاستثمار والبحث عن بدائل محلية، والحد من الاقتراض ودعم التصدير.

ودارت المناقشات حول ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، وإعادة النظر في قوانين الاستثمار وإصدار التراخيص، وكيفية العمل على توسيع الرقعة الزراعية، والاهتمام بملف التعليم، وتطوير منظومة التعليم وإنشاء مدرسة تكنولوجية فى كل محافظة، وكذلك العمل على استثمار الموارد البشرية والبنية التحتية في محافظات الصعيد والاستفادة من الرقعة الزراعية في توشكى، وملف الطاقة الشمسية.

وتطرقت المناقشات إلى ضرورة تبني مشروع ثقافي يعمل على نبذ التطرف والأفكار الرجعية، والتعمق فى الداخل الأفريقي، كما تم مناقشة ملف حياة كريمة ودراسة احتياجات كل محافظة، والتوسع في السياحة السينمائية، وإنشاء وحدات بريكس فى المحافظات، وكذلك ملف الحد من هجرة الأطباء وزيادة ميزانيات البحث العلمي في الجامعات، وضرورة تسويق الإنجازات.

أدار ورشة العمل النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومحمد أسامة، بحضور النواب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

شارك في الورشة من أعضاء التنسيقية كل من حازم هلال، إيهاب دعبس، أحمد سراج، محمود ناجي، شريهان الشقاوي، لطفي سلمان، أسماء عبد الله، أحمد خالد، عماد سلامة، مؤمن ممدوح، محمد مهني، محمود عز، أحمد صبري، التهامي جمال، هشام الحناوي، حسن هجرس، أمير هاني، إيمان ممتاز، محمد أبو النجا، مينا كرم، علي فؤاد، داليا فكري، حافظ عثمان، أحمد عبد العزيز.

فيما شارك من طلاب الجامعات؛ كلا من؛ لوران هاني، فادي منصف، بسمة طارق، من جامعة حلوان، يوسف عبدالعظيم، يوسف المراسي، من جامعة مصر، عبدالرحمن حاتم أحمد، أحمد خالد فهمي، السيد محمد السيد، من جامعة طنطا.

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