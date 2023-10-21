السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: الإسناد العربى تحقق فى أبهى صورة من خلال "القاهرة للسلام"

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الأولوية حاليًا هي وقف العدوان على غزة، وأن تصل المساعدات العربية والدولية إلى فلسطين بأسرع وقت ممكن.

الدعم العربي لفلسطين

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع  عبر فضائية "دى إم سي"، أن الدعم والإسناد العربي تحقق في أبهى وأقوى صورة خلال فعاليات قمة القاهرة للسلام التي دعى إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل وضع حلول سريعة لنجدة الشعب الفلسطيني من أيدي هذا الاحتلال الغاشم.

بطش الاحتلال الغاشم

وأشار إلى إنه لا يمكن الحديث عن أي قضية داخلية في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بحركة حماس وقت العدوان على قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أنه عندما يتوفر توافقًا عربيًا على دعم القضية وتبني الرؤية الفلسطينية، فالعالم لن يجد سوى أن يقف مساندا للموقف الفلسطيني، خاصة وأن هناك تضليل متعمد من قبل الحكومات الغربية للأحداث غير الإنسانية في فلسطين.

 

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