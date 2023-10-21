الهباش: مصر والأردن وقفتا سدًا منيعًا ضد المخطط الغربي لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مؤامرات التهجير ستفشل على صخرة الصمود الفلسطيني والوعي والإصرار العربي، والظهير العربي، خاصة مصر والأردن الجبهتين المرشحتين في الوعي الغربي لتنفيذ مؤامرتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نصر والأردن وقفتا سدا منيعًا وظهيرًا حقيقيا للموقف الفلسطيني الرافض للتهجير".

من ناحية أخرى لفت الهباش، إلى أن مجموع ما كان يدخل قطاع غزة يوميًا 100 شاحنة فأكثر، واليوم نتحدث عن دخول 20 شاحنة، أي أقل من 20% من الاحتياجات اليومية، رغم أن قطاع غزة منذ 15 يومًا لم يدخل إليه شئ.

وأردف: "الموضوع خطير، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا وقود ولا دواء، الاحتياجات الطبية غير موجودة، من المهم تدفق الاحتياجات الإنسانية غذائية ودوائية وغير ذلك بشكل مستدام، نريد تدفقًا مستدامًا وحرًا وآمنا".

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