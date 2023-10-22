الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد تعرضها للقصف.. جولة بمعالم مدينة أريحا الفلسطينية الأثرية

مدينة أريحا في فلسطين
مدينة أريحا في فلسطين

تعرضت مدينة أريحا، إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب الدائرة حاليًا بين فلسطين وإسرائيل، وهو ما يهدد هذه المدينة الأثرية تعرضها للكثير من الدمار.

وكثيرًا لا يعرف، الأهمية التراثية والتاريخية، التي تحظى بها مدينة أريحا، فقد أدرجتها "اليونيسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، الشهر الماضي، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في الأراضي الفلسطينية.

وفي السطور التالية نستعرض المعالم الأثرية بمدينة أريحا الفلسطينية

تعد أريحا هي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان، وتقع في جزء من الضفة الغربية المحتلة.

تجذب مدينة أريحا الكثير من السائحين، بسبب موقعها التاريخي المتميز في الأراضي الفلسطينية، وقربها من البحر الميت.

وفي عام 2021، أعلنت السلطة الفلسطينية عن اكتشاف تجديدات كبيرة لواحدة من أكبر الفسيفساء في الشرق الأوسط، في قصر أريحا، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن.

“أريحا” أقدم مدينة في التاريخ

تعتبر أريحا من أقدم مدن فلسطين الكنعانية، ويشير الأثريون إلى أنها تعود إلى العصر الحجري، أي إلى ما قبل الآلاف من السنوات.

وتتميز المدينة بموقع فريد، حيث إن أطلالها في تل السلطان الذي يقع على بعد نحو كيلو مترين شمالي المدينة الحالية بجوار نبع عين السلطان.

ويعد الطريق من القدس إلى مدينة أريحا، واحد من أجمل الطرق التراثية في فلسطين، ويذكر المؤرخون أنه نفس الطريق التجاري القديم الذي كان وما زال يربط القدس بأريحا ومن ثم بشرقي الأردن عبر النهر، حيث تبعد مدينة أريحا عن القدس حوالي "38 كيلو مترًا.

وتعد مدينة أريحا، منطقة جذب سياحي، ومشتى مثاليًا للكثيرين، ومدينة سياحية من الدرجة الأولى بفضل مناخها المعتدل شتاء وبفضل العديد من المواقع التاريخية والأثرية المنتشرة في كل مكان تقريبًا في المدينة وحولها.

مواقع أثرية بمدينة أريحا الفلسطينية

وتتركز بها أهم المواقع الأثرية، ومن بينها تل السلطان، التي تعد أقدم منطقة في أريحا، وتقع على بعد 2 كيلو متر إلى الجانب الشمالي الغربي من المدينة الحالية، وأظهرت الاستكشافات الأثرية التي قام بها عالم الآثار البريطاني ك. كينيون وجود مستوطنات تعود إلى 9000 سنة قبل الميلاد، تحدد هذه الفترة، فترة الانتقال من البداوة إلى الاستقرار الزراعي.

 ويذكر العلماء وجود بقايا لـ 23 حضارة قديمة قامت بالبناء في هذا الموقع، من خلال اكتشافهم العديد من الهياكل القديمة، من ضمنها أقدم نظام درج في العالم، وأقدم حائط وأقدم برج دائري للدفاع في العالم، حيث يعود إلى 7000 سنة قبل الميلاد وهو موجود في وسط الموقع.

ومن أشهر المواقع الأثرية بها أيضًا، خربة قمران، وجبل التجربة "قرنطل" والكثير من الكنائس والقصور والمساجد الأثرية.

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