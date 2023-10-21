السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متطوعات على معبر رفح: "الشعب العربى واحد.. ونشكر القيادة السياسية"

متطوعات على معبر
متطوعات على معبر رفح

أعرب عدد من المتطوعات على معبر رفح عن سعادتهن الشديدة بعبور 20 شاحنة من المساعدات العاجلة إلى غزة عبر معبر رفح، موجهات الشكر للقيادة السياسية.

 

وقالت أماني حنفي، مسئول مركز رفح بمؤسسة حياة كريمة، لـ"الدستور"، إنها موجودة في المعبر منذ أسبوع، ورغم أنه لا توجد أي وسائل معيشة متوافرة، لكنها متمسكة بالتواجد لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

وأردفت: "حاسة بفخر وانتصار، إننا قد نمرر 20 شاحنة، وواثقين في قيادتنا السياسية، إننا نقدر ندخل باقي السيارات".

وتابعت: "لازم نكون متواجدين كلنا واحد شعب واحد، لازم نكون بجانب الفلسطينيين كلنا أمة عربية".

وقالت ندى من مؤسسة أبو هشيمة، إن سبب مشاركتها في القوافل، هو رغبتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، قائلة: "نحن شعب عربي واحد، لازم نتضامن معهم، ونشارك في قوافل الإغاثة".

رفح غزة عبور 20 شاحنة كلنا أمة عربية الفلسطينيين

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