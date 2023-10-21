السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر وقفت صامدة رغم الضغوط الخارجية لتهجير الفلسطينيين

غزة
غزة

قال الدكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجميع شاهد كافة الضغوط التي مارسها الاحتلال الصهيوني ضد الدولة المصرية لتهجير الشعب الفلسطيني لسيناء لتسوية القضية الفلسطينية، وبالرغم من هذه الضغوط الصهيونية وقفت مصر قوية صامدة أمام هذا الاحتلال لإرجاعه عن  مخططاته.

مخططات صهيونية ضد القومية المصرية

وأكد الدكتور خالد العزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدول العربية كافة تحاول الآن بلورة موقفها تجاه القضية الفلسطينية، كما أن هناك محاولات عربية لنقل الحقيقة إلى دول الغرب لتغيير الرأي العام الغربي في صالح القضية الفلسطينية.

الضغط على الكيان الصهيوني

وأضاف في حديثه، أنه على الشعب الإسرائيلي أن يضغط على حكومته على التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وذلك لأن المجتمع العربي مشحون بصورة كبيرة من الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

وأكد أن المحور العربي تبلور سريعًا، حيث اتحدت الدول العربية على قلب رجل واحد على نصرة الشعب الفلسطيني، حيث أكد ملك الأردن أن الغرب سوف يخسر علاقاته مع الجانب العربي في حال استمر الوضع بهذا السوء في فلسطين.

الاحتلال الصهيونى القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني تهجير الشعب الفلسطيني الاحتلال الضغط على الكيان الصهيوني

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