محلل سياسى: فتح معبر رفح هو انتصار للدبلوماسية المصرية

قال الدكتور ماك الشرقاوي، محلل سياسي، إن فتح معبر رفح هو انتصار للدبلوماسية المصرية بعد قمة القاهرة للسلام، حيث تحدث الرئيس السيسي بلهجة فيها شيء من الحدة عن المجازر التي يقوم بها الاحتلال بين الحين والآخر.

مساع مصرية لنصرة فلسطين

وأكد أستاذ العلاقات السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" أن هناك نقصًا شديدًا في جميع مقومات الحياة في فلسطين، حيث هناك نقص في الطعام، المياه، الكهرباء، الوقود، ونقص حاد في الأدوات الطبية.

وأضاف في حديثه، أن دخول المساعدات المصرية ستعطي رسائل طمأنة لشعب فلسطين أن مصر تحاول نجدتهم من هذا العدوان الغاشم.

وأشار إلى أن اللهجة العالمية تغيرت كثيرًا بعد المساعي الدبلوماسية المصرية، حيث أصبح هناك ضغط ملحوظ من الشارع الأوروبي على الحكومات الموالية للكيان الصهيوني، لذا من المتوقع تهدئة الأوضاع نظرًا لذبذبة الموقف الإسرائيلي بالخارج.

مردود قمة القاهرة للسلام

وتابع: "مردود هذه القمة سيكون قويًا وسيتم الوصول إلى دولة فلسطينية على أرضهم، خاصة أن العالم تفهم ضرورة حلحلة هذه القضية".