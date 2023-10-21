السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أحد مصانع إنتاج التمور فى سيوة (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، أحد مصانع إنتاج التمور بسيوة على هامش فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور بسيوة بحضور النائبة فتحية السنوسى والنائب جمال الشورى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة. 

وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع  نحو ٣٥٠٠ طن تمور منها ألفين طن تصدير للخارج،ويضم حجم العمالة إلى ٢٥٠ عامل منهم ١٠٠ عامل دائم سنوى.

 كما يعد تميز المصنع من النتائج الإيجابية لمهرجانات التمور السابقة مع فوز المصنع بجائزة سنوية خلال الخمس دورات الأولى لمهرجان التمور الدولى بسيوة، بالإضافة الى تمثيل المحافظة في العديد من المهرجانات بمصر وخارجها ومنها بالمغرب وموريتانيا والأردن وغيرها مع تبادل مزيد من الخبرات. 

_ زيادة حجم الصادرات من التمور

وأشاد محافظ مطروح،  بجهود تطوير المصنع والارتقاء بالمنتج في إطار تحقيق المنافسة الجادة والفاعلة لزيادة حجم الصادرات من التمور ويعمل على مزيد من تحسين الجودة ويوفر مزيد  من فرص العمل للشباب وتحقيق عائد اقتصادى أعلى للمزارعين والمنتجين وذلك من ضمن أهداف تنظيم المهرجانات والفعاليات على أرض سيوة لما تتميز به من إمكانيات ومقومات تنموية واستثمارية متنوعة ومنها ثروة النخيل بما تضمه من منتجات متنوعة سواء التمور او المشغولات من الجريد وجزوعه والنوى وغيرها كشجرة مباركة يجب تحقيق الاستغلال الأمثل لها. 

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محافظ مطروح مصانع إنتاج التمور مهرجان التمور مطروح سيوة

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