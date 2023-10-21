رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان اختبارات القبول بمركز التعليم المدمج

تفقد الأستاذ الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور وليد عبدالله مدير التعليم المدمج بالجامعة، لجان عقد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للدفعة الثانية بمركز التعليم المدمج بالجامعة، للمتقدمين لبرنامجي كلية التجارة، وكلية تكنولوجيا التعليم الرقمي، بحضور الدكتور أحمد ربيع، منسق عام التعليم المدمج.

وشهد إجراء الاختبارات: الأستاذ الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار، والدكتور محمود علام، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور يوسف عباس، نائب مدير المركز.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على حسن سير الاختبارات، كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع المتقدمين للاختبارات؛ موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة لكافة المتقدمين.

وأوضح الدكتور وليد عبد الله، مدير المركز، أن الاختبارات تمت بشكل منظم، دون أية عقبات سواء خلال الدفعة الأولى أو الثانية، مشيرًا إلى أن بدء الدراسة بالتعليم المدمج، السبت المقبل الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

ويعتمد التعليم المدمج على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بالشراكة مع جامعة عين شمس - وبكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بالشراكة مع جامعة المنيا).

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