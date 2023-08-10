الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل

الفعاليات
الفعاليات

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح فعاليات برنامج جامعة الطفل للمرحلة السادسة للمستوى الأول (E1)، بمكتبة مصر العامة، بحضور عدد كبير من الأطفال المشاركين بالبرنامج.

وبدأت الفاعليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها فقرات استعراض من التراث المصري القديم إهداء من مكتبة مصر العامة لجامعة الأقصر، وفقرة شعر، وفقرة ابن الشهيد للطفل أحمد محمود، كما قدمت الطالبة حبيبة علاء بصري، فقرة كنموذج من الطلاب المسجلين بجامعة الطفل بمرحلة الجامعات.

وقال الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، إن إعداد الأطفال لمواجهة تحديات سوق العمل والمستقبل بشكل عام، من المهام الكبيرة التي تقوم بها جامعة الطفل، كالاهتمامات طويلة المدى للأطفال، الخاصة بعملية التعلم، ومساعدتهم على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها، وتعزيز احترام الذات والثقة وبناء الشخصية، متماشيًا مع تعزيز العلاقة الإرتباطية بين الأطفال والجامعات المحيطة بهم في المناطق المجاورة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشاركين يدرسون  المناهج بقاعات المحاضرات، على يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.

وأشارت الدكتورة دعاء الصاوي، منسق جامعة الطفل بجامعة الأقصر، إلى بدء التدريبات داخل كليات الجامعة ابتداءً من السبت المقبل وتستمر حتى الأحد الموافق 20 من أغسطس.

وحضر الفاعليات كل من الأستاذة الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور وليد محمد عبدالله وكيل كلية الفنون الجميلة لخدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أحمد عبد الحارس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف عباس رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن، ودكتور محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس احمد الرملي مدير مدرسة المستقبل، والسير ماري نيفين، مدير مدرسة سان جوزيف الخاصة، والسيدة  مريم حبيب موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

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الأقصر جامعة الطفل جامعة الاقصر مكتبة مصر العامة الأطفال

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