السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يهزم برايتون بثنائية ويتصدر البريميرليج مؤقتًا

هالاند ودوكو
هالاند ودوكو

فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما ضغط لاعبوه على دفاعات برايتون لحرمانهم من الوصول للمرمى أو تهديدها، فيما حاول لاعبو برايتون غلق مساحاتهم الدفاعية والعمل على استغلال انطلاقات لاعبي السيتي وتسجيل هدف مباغت.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة السابعة بعدما اختراق جيريمي دوكو منطقة الجزاء ومرر له الكرة وسددها ألفاريز بيسراه وسكنت الشباك.

وأضاف إرلينج هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 بعدما أخطأ لاعب برايتون في إبعاد الكرة ووصلت له على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك على يسار الحارس.


واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق برايتون ألبيون.


واستمر استحواذ لاعبي فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، ولكن أداء فريق برايتون تطور عن الشوط الأول وقدموا أداءً هجوميًا مميزًا واستطاعوا الوصول لمرمى السيتيسنز.

وأهدر لاعبو فريق مانشستر سيتي العديد من الفرص المحققة لتسجيل الهدف الثالث وزيادة انتصارهم.

وسجل البديل آنسو فاتي هدف التعديل لفريق برايتون أالبيون في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبعد هدف تلقيص الفارق تقدم لاعبو برايتون للضغط وحاولوا تسجيل هدف التعادل ولكن فشلوا في تهديد المرمى.

واستعاد مانشستر سيتي السيطرة على الملعب في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، وأجبر دفاعات برايتون على التراجع لمنطقتهم وحاول لاعبوه تسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة تجنبًا لأي مفاجأت من لاعبي برايتون.

وتعرض مانويل أكانجي للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعدما ارتكب مخالفة ضد آنسو فاتي، لاعب برايتون، في منتصف الملعب وتلقى البطاقة الصفراء الثانية ثم البطاقة الحمراء.
وسدد لاعبو مانشستر سيتي 6 كرات على المرمى من 10 محاولات وخرجت 4 كرات بعيدًا عن القائمين والعارضة، مقابل 3 تسديدات من 5 محاولات لفريق برايتون وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق برايتون ألبيون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 21 ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.

مانشستر سيتى برايتون لدوري الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي وبرايتون البريميرليج

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