بايدن ينشر فيديو مع الرهينتين الأمريكيتين المفرج عنهما

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه مع الرهينتين الأمريكيتين اللتين أفرجت عنهما حماس مؤخرًا، قائلاً: "أنا سعيد لأنك خرجت".

أضاف بايدن "أنا سعيد لأننا قادرون على إخراجك، وقال بايدن لجوديث وناتالي رانان في مكالمة هاتفية من المكتب البيضاوي: "لقد عملنا على ذلك منذ فترة طويلة".

وأعلنت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان إنه "استجابة لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

أضاف: "لنثبتَ للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته (...) هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين من غزة جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف أن الحوار القطري بشأن إطلاق سراح الرهائن سيستمر مع إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في أن يؤدي الحوار إلى "الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات".