السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو لعدم السماح باستمرار جرائم الاحتلال في غزة

حرب غزة
حرب غزة

ناشد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحرك فورًا وعدم السماح بالاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

العدوان العسكري على قطاع غزة 

جاء ذلك في رسائل مُتطابقة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها العسكري ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل غياب التحرك الدولي والمساءلة.

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

وطالب منصور، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، ودعا المجتمع الدولي ككل إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والإنسانية.

تحرك دولى فورى 

وعبر عن أمله في أن تؤدي الدعوة التي وجهتها المجموعة العربية ومجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والدول الأخرى لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، إلى حشد الإرادة الجماعية لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي المدمر والمميت ومحاسبة الجناة، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوضع حد لهذه الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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رويترز: قمة القاهرة للسلام أدانت القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

وأشار إلى قيام إسرائيل بقصف المناطق والاعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمواقع الدينية، منوها إلى الغارة على كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنيسة مسيحية في العالم- ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 60 مدنيا كانوا قد لجأوا هناك.

كما تحدث عن قيام إسرائيل بمطالبة الأونروا بإخلاء خمس من مدارسها، وبإخلاء المستشفيات، مشيرا الى التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

القتل والتهجير القسري

ولفت إلى مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذين يتعرضون للقتل والتهجير القسري والاستيلاء على أراضيهم، مشيرا إلى استشهاد 88 فلسطينيا وجرح ما لا يقل عن 1420، من بينهم 26 طفلا، منذ 7 أكتوبر الجاري، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 800 فلسطيني، بينهم أطفال وشباب، خلال أقل من أسبوعين.

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