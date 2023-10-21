رويترز: قمة القاهرة للسلام أدانت القصف الإسرائيلى على قطاع غزة

سلطت وكالة رويترز، الضوء على قمة القاهرة للسلام التي تجري، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت إن الزعماء العرب الحاضرين القمة أدانو القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة وطالبوا باستئناف الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط لإنهاء دائرة العنف المستمرة منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تفاصيل قمة القاهرة للسلام

ونقلت الوكالة مقتطفات من حديث العاهل الأردني الملك عبدالله، حيث ندد بالصمت العالمي تجاه الهجمات الإسرائيلية على القطاع وحث على اتباع نهج متوازن تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال "إن الرسالة التي يسمعها العالم العربي هى أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين"، مضيفا أنه يشعر بالغضب والحزن إزاء أعمال العنف التي تشن ضد المدنيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

وأضاف “يجب على القيادة الإسرائيلية أن تدرك مرة واحدة وإلى الأبد أن الدولة لا يمكن أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.. رسالتنا إلى الإسرائيليين يجب أن تكون أننا نريد مستقبلا من السلام والأمن لكم وللفلسطينيين”.

فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين لن يتم تهجيرهم أو طردهم من أراضيهم، وقال "لن نغادر، لن نغادر".

وأوضحت رويترز أن قمة القاهرة للسلام تحاول إيجاد سبل لتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا، وتجتمع القمة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على غزة.

السيسي: حل القضية الفلسطينية لن يكون بالتهجير

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أيضا بالقمة إن مصر تعارض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحًا أن "مصر تقول إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير، لكن حلها الوحيد هو العدالة وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش في دولة مستقلة".

ويعكس الموقف المصري المخاوف العربية من احتمال فرار الفلسطينيين مرة أخرى أو إجبارهم على ترك منازلهم بشكل جماعي، كما حدث خلال نكبة عام 1948.