مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى مؤتمر قمة القاهرة للسلام

نرصد لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في "قمة القاهرة للسلام "، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى قمة مصر للسلام 2023

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة مصر الدولية للسلام 2023، إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين في فلسطين، وتعبر مصر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة ويُفرَض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري، وممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

منذ اللحظة الأولى انخرطت مصر في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفى هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقتُ مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

كلمة الرئيس السيسي اليوم

وفي كلمة الرئيس السيسي، أكد على أن مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليها وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل.

ووجهت السيسي دعوة اليوم، لمناقشة خارطة الطريق التي تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور وتبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.



واستكمل الرئيس السيسي قائلًا: "اليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض، وأضاف ألم يأت الحين لنبذ الأوهام السياسية، بأن الوضع القائم، قابل للاستمرار ووضع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقُراهم، ومن القدس الشريف.