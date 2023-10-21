أبومازن يشكر الرئيس السيسى.. ويؤكد: لن نرحل من أرضنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مجلس الأمن لتحمل مسئولياته بحماية الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، واعتراف باقي دول العالم بها، والذهاب إلى مؤتمر دولي لتحقيق هدف السلام المنشود.

ووجه "عباس"، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة لعقد القمة واستضافتها، كما شكر جميع القادة والزعماء المشاركين، وكل من يقدم يد العون في هذه الظروف التي وصفها بالصعبة والمصيرية.

وأكد الرئيس الفلسطيني في ختام كلمته بقمة القاهرة للسلام:"لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا".