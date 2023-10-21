السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صحة الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام حاسمة وجادة

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقمة القاهرة للسلام، حاسمة وقوية حيث سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من قتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

دعم مصر للقضية الفلسطينية بحل الدولتين

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي جدد خلال كلمته دعم مصر للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في تحقيق المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش بسلام وأمان دون تخويف وترويع للمدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى التأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين وإزاحتهم إلى سيناء أو إنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

 حاسمة وجادة 

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت حاسمة وجادة ووجهت رسائل هامة لدول العالم بعدم الوقوف بصمت مما يحدث من انتهاك للحياة الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني.

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 استمرار دخول المساعدات الإنسانية 

وأشاد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس السيسي استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

 قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى وأن مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الأول ولن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

حيث انطلقت اليوم قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة بمشاركة دولية واسعة.

ويشارك فى القمة 34 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما حضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

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