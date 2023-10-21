السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع النواب": دور مصر محورى فى الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس  النواب، إن الدور المصري محوري ورئيسي في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وأكبر دليل على ذلك قمة القاهرة للسلام التى تنعقد اليوم؛ لبحث الحلول والمقترحات لحل الأزمة الراهنة والوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني. 

تفويض الشعب للرئيس

ولفت إلى أن خروج الشعب بالملايين بمثابة دليل قاطع وتفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أمن مصر وحدودها وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر وقيادتها وشعبها أعلنت عن رفضها التام للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والدموية ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة بواسطة ضربات الطيران الإسرائيلية للمدنيين على يد آلة الحرب الإسرائيلية.

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وأشاد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب برفض الرئيس السيسى بكل قوة إجبار الشعب الفلسطينى للتهجير القسري نتيجة الضربات الجوية التي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بهدف قتل القضية الفلسطينية.

ونوه بأن الشعب بعث برسالة حاسمة للعالم كله تتمثل في أن الحدود المصرية خط أحمر، كما عبر عنها الرئيس السيسي وبالتالى الشعب يقول إنه خلف قيادته المصرية فى حماية الحدود المصرية وتقديم الدعم والمعونات للشعب الفلسطينى الأعزل فى مواجهة الطيران والصواريخ الإسرائيلية.

قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية السيسي حرب غزة 2023 نفويض الرئيس

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