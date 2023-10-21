السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب أحمد مقلد: التهجير القسري مرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التهجير القسري مرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني، مؤكدًا أن الدولة المصرية على مدار عقود ومنذ اللحظات الاولى لميلاد القضية الفلسطينية كانت الداعم والسند للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف مقلد، خلال لقائع في برنامج “صباح الورد” على فضائية ten: لن يقبل الفلسطينيون بأي محاولات لتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم رغم شدة وطأة العدوان من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى وهى ايضًا محاولة لتصدير أزمات دولة الاحتلال الاسرائيلى إلى دول الجوار وهو ما لن يحدث لوعى كافة مؤسسات الدولة الوطنية لطبيعة التحركات وقدرتها الكاملة للتصدى لاى تحركات تهدد مفهوم الامن القومى العربى.

 

عضو مجلس النواب النواب مجلس النواب التهجير القسرى تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب

مواد متعلقة

أمين "المبادرة الوطنية الفلسطينية": مخطط الاحتلال لتهجير سكان غزة قسريًا فشل

بالأرقام.. مساعدات التحالف الوطني للشعب الفلسطيني (فيديو)

باحث: قمة القاهرة للسلام خطوة جادة لإعادة طرح القضية الفلسطينية دوليًا

لا للتهجير والتفريط بالأرض.. كيف دعمت الدول العربية غزة في حربها ضدد الاحتلال؟

"إكسترا نيوز" تستعرض أزمة "حل الدولتين" فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

"تيار الاستقلال الفلسطينى" يوضح جهود مصر فى توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

فى اليوم الـ 13.. جهود الرئيس السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

قبل مشاركتها بمؤتمر القاهرة للسلام.. "إكسترا نيوز" تستعرض موقف الصين الإيجابى تجاه فلسطين

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة