النائب أحمد مقلد: التهجير القسري مرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني

قال أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التهجير القسري مرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني، مؤكدًا أن الدولة المصرية على مدار عقود ومنذ اللحظات الاولى لميلاد القضية الفلسطينية كانت الداعم والسند للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف مقلد، خلال لقائع في برنامج “صباح الورد” على فضائية ten: لن يقبل الفلسطينيون بأي محاولات لتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم رغم شدة وطأة العدوان من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى وهى ايضًا محاولة لتصدير أزمات دولة الاحتلال الاسرائيلى إلى دول الجوار وهو ما لن يحدث لوعى كافة مؤسسات الدولة الوطنية لطبيعة التحركات وقدرتها الكاملة للتصدى لاى تحركات تهدد مفهوم الامن القومى العربى.