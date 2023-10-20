لا للتهجير والتفريط بالأرض.. كيف دعمت الدول العربية غزة في حربها ضدد الاحتلال؟

دعت العديد من الدول العربية، إلي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعمين للفلسطينيين الذين يتعرضون لحالة من الإبادة جماعية من الاحتلال، منذ ثالث عشر يومًا وحتى الأن.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن موقف الدول العربية من حرب غزة 2023، مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار والاقتتال الفوري وضبط النفس.

مصر

تبذل مصر جهودًا دبلوماسية متواصلة لفرض تهدئة عاجلة في غزة، محذرة من خطورة تحول حق الدفاع عن النفس إلي عقاب جماعي من قبل إسرائيل، رافضة بحزم تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع التهجير القسري للفلسطينيين.

وتصر مصر على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث عقدت القاهرة لقاءات دبلوماسية مع أكثر من 16 دولة بشأن الوضع الفلسطيني.

السعودية

أدانت السعودية الحصار الإسرائيلي على غزة، كما أدانت جريمة قصف المستشفى المعمداني في داخل القطاع، مؤكدة على أهمية فتح فتح ممرات آمنة فورًا لمساعدة أهالي غزة.

أكد ولي العهد السعودي، عمل المملكة لمنع تصاعد الصراع في المنطقة.

الأردن

رفض الأردن مقتل المدنيين من الجانبين ونبه إلى أهمية إيجاد حلول جذرية للقضية، محذرًا من إمكانية اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما أكدت عمان رفضها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، وأرسلت طائرات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين.



الكويت

أعربت الكويت عن بالغ قلقها إزاء التصعيد في قطاع غزة والأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وصون حقوق الفلسطينيين، معلنة عن تحركها داخل حدود الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي.

الإمارات

وصفت الخارجية الإماراتية هجمات "حماس" بأنها تصعيد خطير، مُدينة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار.

الجزائر

دعا الرئيس الجزائري لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن الجزائري لبحث التطورات، واصفًا أن ما ترتكبه إسرائيل هو جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأعلن وزير الخارجية أحمد عطاف تضامن بلاده مع الفلسطينيين، كما أكد ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة موقف الجزائر الثابت وأهمية وقف اعتداءات الاحتلال، ونال موقف الجزائر الرسمي حيال الحرب على غزة تأييدًا شعبيًا وحزبيًا.

العراق

دعم العراق الفلسطينيين واعتبر الوضع الراهن نتيجة طبيعية للقمع الإسرائيلي، ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

المغرب

تحرك المغرب بصورة دبلوماسية عبر الدعوة لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، مدينًا حصار غزة واستهداف المدنيين، داعيًا لحماية الفلسطينيين.

ودعا البرلمان المغربي إلي وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين.

تونس

رفضت تونس عملية تصفية القضية الفلسطينية ودعمت مسار حل الدولتين، وأعلنت الرئاسة التونسية دعمها الكامل وغير المشروط للفلسطينيين.



قطر

حملت الخارجية القطرية إسرائيل مسؤولية التصعيد المستمر وانتهاك حقوق الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها الصارخة.

وأجرى أمير قطر اتصالات ضمن جهود خفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في القطاع.

البحرين

دعا عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى سرعة احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة، وأن يتم العمل على حماية المدنيين من الجانبين، وإطلاق سراح أي مدنيين محتجزين.

وشدد الملك حمد بن عيسى، على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، والابتعاد عن سياسة تهجير أهلها من بيوتهم وأحيائهم وأرض أجدادهم، وأن تكون المساعي السلمية هي الخيار الأوحد لتحقيق السلام.