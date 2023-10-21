السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: دخول المساعدات إلى غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين

أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن جهود الدبلوماسية المصرية نجحت في فتح معبر رفح لمرور مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة.

التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي

وقال النائب، في تصريحات له اليوم: "على الرغم من التعنت الإسرائيلي والصمت الدولي المساند للاحتلال، إلا أن مصر وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والتواصل المستمر مع كل القيادات الدولية، تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي في فتح معبر رفح لنقل المساعدات".

فتح معبر رفح بداية انفراج الأزمة الفلسطينية

وأشار زين الدين إلى أن فتح معبر رفح بداية انفراج الأزمة الفلسطينية، وحل مشكلات الغذاء والدواء التي أثرت بشكل كبير على أهالي قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي الذي أثر على جزء كبير من القطاع.

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جهود مصر مستمرة من أجل القضية الفلسطينية

وأوضح عضو مجلس النواب أن جهود مصر مستمرة من أجل القضية الفلسطينية، ولحين حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

قمة القاهرة فرصة قوية لحل الأزمة

ولفت إلى أن قمة السلام، التي تشهدها القاهرة اليوم، بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، ستكون فرصة قوية في حل الأزمة الفلسطينية، وتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي في التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ووقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين.

توقعات بمزيد من النجاحات المصرية في إنهاء الأزمة

وتوقع عضو مجلس النواب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدًا من النجاحات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب لحين استرداد كامل أرضه.

وتعقد اليوم قمة القاهرة للسلام 2023 وتستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط، للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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