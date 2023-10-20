الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: موقف السيسي مشرّف وبيانات التفويض ضربت مخططات تل أبيب

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

أكد نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، رفضه التام للهجمة الإسرائيلية البشعة على المدنيين الفلسطينيين، واستهداف المستشفيات والمساجد والكنائس والاعتداء على كل حرمات الشعب الفلسطيني قائلاً إن إسرائيل وبمساعدة الولايات المتحدة تمارس حرب إبادة وحشية لا يمكن قبولها ولا يمكن قبول المخططات الإسرائيلية المرتبطة بها.

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شكر وتقدير للرئيس السيسي 

وتقدم نسيم، في تصريح اليوم، بخالص الشكر للرئيس السيسي، على إخلاصه العميق للوطن. ومناصرته للقضية الفلسطينية والدفاع عن أمن مصر القومي: إن الجميع من برلمان وقوى سياسية ووطنية في ظهر الرئيس السيسي ويساندونه أمام المخططات الإسرائيلية ودعاوى التهجير، مضيفًا أن إسرائيل تريد أن تحل مشاكلها على حساب أطراف أخرى.

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كل القوى السياسية من مختلف الاتجاهات تدعم قرارات الرئيس 

وأكد وكيل دينية الشيوخ أن الجميع من الأحزاب والأطياف مختلفة الاتجاهات تساند قرارات السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

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تابع النائب أن التاريخ لا ينسى وجرائم إسرائيل لا تزال في الذاكرة، وعدوانها ستظل تتذكره الأمة على الدوام وسيدفعون ثمن ذلك بقوة. فمصر هي السند الأول للقضية الفلسطينية منذ الأزل وعلى موقفها وموقف السيسي وطني ومشرف لمصر والأمة العربية على السواء.

احتشاد ملايين المصريين في كل المحافظات

واختتم نسيم أن نزول المصريين واحتشادهم في العديد من الميادين والكثير من الوقفات الاحتجاجية تعبير عن التضامن الواسع مع المدنيين الفلسطينيين، ورفض العدوان الاسرائيلي الهمجي على القطاع منذ إسبوعين والمستمر حتى اللحظة قائلا: فلسطين ستنتصر.

وتظاهر اليوم آلاف المصريين في الميادين بمحافظات الجمهورية المختلفة دعما للقضية الفلسطينية ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين لسيناء ودعم قرارات القيادة السياسية للتعامل مع الأزمة.

النائب نادر يوسف نسيم القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي تظاهرات دعم فلسطين الهمجية الاسرائيلية

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