الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كيف نعيش جاوبونا؟".. طفلة فلسطينية تبكي موجهة رسالة للعالم من داخل غزة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا عن أوضاع النازحين الفلسطينيين من أهالي غزة في خيام على أطرافها، على أمل العودة إلى بيوتهم من جديد، رافضين التهجير ومتشبثين بأرضهم.

يقيم أهالي غزة في خيام لا يوجد بها أدنى مقومات الحياة، لكنها نصبت لتكون مأوى لهم من القصف، لكن أصوات الصواريخ وألسنة الدخان تغلف سماء غزة. 

الخوف يزداد لا أمان في خيمة مصنوعة من قماش، بعد أن هُدمت المنازل، وصار أبسط سبل الحياة في غاية المشقة، فلا طعام ولا شراب ولا نوم.

وقالت إحدى الأمهات التي تحمل رضيعها على ذراعها: "هذا الطفل عمره لم يكمل السنتين عاش 4 حروب، وصرنا نعيش مثل أجدادنا في عام 1948، تركنا بيوتنا ونعيش في خيم". 

وبكت طفلة فلسطينية من الفلسطينيين النازحين في الخيام على أطراف غزة، وهي توجه رسالة للعالم من داخل المخيمات، قائلة: "كيف نعيش جاوبونا؟".

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