الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" ترصد حجم الدمار فى مخيم نور شمس بالضفة (فيديو)

غزة
غزة

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، في مجموعة لقطات مصورة، حجم الدمار الذي يسيطر على مخيم نور شمس في الضفة الغربية، بعد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه أمس لمدة 27 ساعة متواصلة، ما خلف عشرات الشهداء والمصابين بينهم أطفال.

وتظهر اللقطات الطرق التي جرفت والمباني التي تهدمت، بعد أن اقتحمت الجرافات الإسرائيلية مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية، حولت المخيم لساحة حرب استهدفت سكانه برصاص حي وطيارات مسيرة ومتفجرات، فرضت حصارًا مشددًا على المخيم، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والمصابين، بالإضافة لقطع الكهرباء والمياه والاتصالات، وداهمت منازل الفلسطينيين ونشرت القناصة على الأسطح وأطلقت النار على كل ما يتحرك.

وقال أحد الأهالي: "ما حدث مجزرة في وضح النهار، هاجموا البيوت، جرفوا كل شىء، والركام يملأ الشوارع".

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مخيم نور شمس الضفة الجرافات الإسرائيلية الإسعاف القناصة

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