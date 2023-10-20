الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس القدس للدراسات لـ"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال منعت تشييع جثامين الشهداء فى الضفة

جثامين الشهداء
جثامين الشهداء

 قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن إسرائيل تريد من هذا التصعيد في غزة، أن تخضع الشعب الفلسطيني، وألا يطالب بحقوقه، لافتة إلى أن إسرائيل تواجه الشعب الفلسطيني بالقوة الغاشمة، التي لا حد لها.

قوات الاحتلال منعت تشييع جثامين الشهداء أو تقديم العناية الطبية للجرحى

وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أمس في مخيم نور شمس في الضفة الغربية على مدى يوم كان هناك حرب حقيقية، بطائرات مروحية، وقطع كهرباء وإنترنت وماء وآليات، أسفرت عن ارتقاء 13 شهيدًا و60 معتقلًا بالإضافة لعشرات المصابين، حتى إن قوات الاحتلال منعت  تشييع جثامين الشهداء أو تقديم العناية الطبية للجرحى.

وأوضح أنه بداية من 7 أكتوبر، وحتى اليوم، يوجد 82 شهيدا بالضفة الغربية، آخرهم طفل اليوم في رام الله، مردفًا: "إسرائيل ضربت بالقيم الإنسانية عرض الحائط، ونحن نشتبك معهم لأنهم محتلين يمنعونا من التطور".

وأكد أن حل الدولتين ذر الرماد في العيون وخداع للفلسطينيين، وأنه على مدى 30 سنة لم يجتمع المجتمع الأوروبي على حل الدولتين، بل سكتوا على جرائم إسرائيل والتوسع الاستيطاني، حتى أصبح هناك نصف مليون مستوطن، أما الفلسطينيين محشورين في مساحة صغيرة.

وأردف: "الغرب يؤكد ترسيخ الاستيطان والاحتلال منع الفلسطينيين من إقامة دولتهم، ما يحدث جزء من خطة كبيرة".

إسرائيل الشعب الفلسطيني الضفة الغربية حرب حقيقية قطع كهرباء الضفة

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