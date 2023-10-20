الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن جهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني

مؤتمر القاهرة للسلام
مؤتمر القاهرة للسلام

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، تقرير يكشف الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني.

مؤتمر القاهرة للسلام، يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في 21 أكتوبر 2023، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

السعودية في مؤتمر القاهرة للسلام

  • الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: تولى الحكم في عام 2015 عقب وفاة أخيه الملك عبدالله.
  • أصبح الملك السابع للملكة العربية السعودية، وشهد عهده إصلاحات غيرت وجه البلاد.
  • قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا للقضية الفلسطينية
  • أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة في 2002م لإحلال السلام في المنطقة.
  • نددت السعودية بالعدوان الإسرائيلي وطابت برفع حصار غزة ووقف التصعيد.
  • جددت المملكة رفضها دعوات التهجير القسري للفلسطينيين.

الصين في مؤتمر القاهرة للسلام

  • الرئيس شي جين بينج.
  • فاز شي جين بينج بفترة ولاية ثالثة كرئيس للصين في مارس 2023م.
  • دعمت الصين بشدة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
  • طالبت بكين بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة فورًا.
  • تؤكد الصين أن "حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني لإسرائيل".
  • يدعم الرئيس الصيني بقوة إقامة دولة فلسطين المستقلة.
  • تقدر الصين الدور المهم الذي تلعبه مصر في تخفيف حدة الوضع.

سلطنة عمان في مؤتمر القاهرة للسلام

  • السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.
  • تولى الحكم عام 2020 عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
  • هو السلطان العاشر من أسرة آل بوسعيد، إحدى أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي.
  • أكدت السلطة على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
  • تدعم بقوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس.
  • أكدت السلطنة أن عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته يشجع إسرائيل على التطرف.

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