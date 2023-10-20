الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعقد استجابة لدعوة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف أبرز المعلومات عن قمة القاهرة للسلام

  • تعقد قمة القاهرة للسلام  في العاصمة الإدارية الجديدة في 21 أكتوبر 2023م.
  • تعقد بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
  • تنعقد في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة.
  • تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
  • تناقش قمة القاهرة للسلام سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد بالقطاع.
  • تبحث تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
  • مصر تهدف لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتحقيق التهدئة.
  • مصر تهدف لبحث التعامل العاجل على الصعيد الإنساني كأولوية قصوى.
  • مصر تهدف لإحياء عملية السلام استنادًا إلى حل الدولتين.
  • مصر تعرب عن أملها بأن تسهم القمة في وقف التصعيد بغزة.
  • مصر تؤكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد.
قمة القاهرة للسلام فلسطين غزة وقف التصعيد في غزة السيسي

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