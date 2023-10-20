تعقد استجابة لدعوة الرئيس السيسى.. أبرز المعلومات عن قمة القاهرة للسلام
عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف أبرز المعلومات عن قمة القاهرة للسلام.
- تعقد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة في 21 أكتوبر 2023م.
- تعقد بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- تنعقد في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة.
- تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.
- تناقش قمة القاهرة للسلام سبل تكثيف جهود المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد بالقطاع.
- تبحث تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
- مصر تهدف لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتحقيق التهدئة.
- مصر تهدف لبحث التعامل العاجل على الصعيد الإنساني كأولوية قصوى.
- مصر تهدف لإحياء عملية السلام استنادًا إلى حل الدولتين.
- مصر تعرب عن أملها بأن تسهم القمة في وقف التصعيد بغزة.
- مصر تؤكد أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد.