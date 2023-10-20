محمد عثمان لـ"الدستور": انعقاد قمة القاهرة للسلام يبعث رسالة للخارج بقوة مصر وريادتها الدائمة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن ترتيبات انعقاد قمة القاهرة للسلام ووصول عدد كبير من قادة العالم وشخصيات مؤثرة على جميع المستويات هي رسالة على عظمة مصر والأمن والأمان بالشارع المصري وهي رسائل يتابعها العالم أكمله، ومن بينهم السائحون الراغبون في المجيء إلى مصر.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك 700 أسرة أجنبية تعيش في محافظة الأقصر يبعثون لأصدقائهم وذويهم برسائل طمأنة ودعوة لزيارة مصر، لافتا إلى أن منظمي الرحلات الأجنبية الكبرى وكبرى شركات الطيران قد أكدوا أن هناك طلبا سياحيا كبيرا على مصر خلال الموسم الشتوي.

بث فيديوهات ترويجية لمصر على لسان السائحين

وأشار عثمان إلى أنه يتم تحضير فيديوهات صغيرة للسائحين المتواجدين في محافظة الأقصر ليروا تجربتهم السياحية قبل العودة إلى بلادهم، وسيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج إلى المقاصد السياحية المصرية فمصر مقصد سياحي شتوي لا مقارنة به بأي مقصد آخر.

وزارة السياحة والآثار تتابع بشكل أسبوعي أعداد السائحين

ومن جانبها، تتابع وزارة السياحة والآثار الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتتواصل الوزارة بشكل مستمر مع شركاء المهنة بالخارج من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية.

وتعقد قمة القاهرة للسلام غدا في العاصمة الإدارية، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وتكمن أهميتها في أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، للتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.