تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

تعد مصر من الدول العربية الرائدة في دعم القضية الفلسطينية، ودائمًا في مقدمة الدول التي تساند الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه المشروعة، ولقد تزايدت جهودها في الأيام الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تقدم المساعدات للفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم ولا يقتصر دورها على المجال الإنساني فحسب، بل تعمل مصر أيضًا على تعزيز التضامن العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية.

وتعتزم مصر استضافة قمة القاهرة للسلام، غدًا السبت الموافق 21 أكتوبر، التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث شأن القضية الفلسطينية، بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة.

أبرز المشاركين في القمة

أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت

عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائري

نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص

جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

أولاف شولتس المستشار الألماني

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن

بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية

ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا

ممثل عن لولا دا سيلفا رئيس البرازيل

جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت

نيكوس خريستودوليدس الرئيس القبرصي

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية

جيمس كليفرلى وزير الخارجية البريطانى

بيدرو سانتشيز رئيس الحكومة الإسبانية

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، أفادت بأن هناك 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت مشاركتها في قمة القاهرة للسلام المقرر غدًا السبت.

وسبق أن توقعت مصادر مصرية مطلعة “مشاركة دولية واسعة ورفيعة”، في “قمة مصر الدولية للسلام” بشأن فلسطين، ضمن مبادرة تقضي بـ"ضرورة الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، بموجب حل الدولتين"، ما حظي بتأييد الصين وروسيا.