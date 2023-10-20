الأزهرى: لن تموت قضية فلسطين ونفوض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، أن القضية الفلسطينية لن تموت، معبرًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورافضًا قتل الأبرياء في قطاع غزة.

وشارك “ الأزهري” بجانب آلاف المصريين في مسيرات جابت شارع النصر أمام المنصة، في مدينة نصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وردد المصريون: "تحيا مصر تحيا فلسطين".

وقال الأزهرى:" إننا نرفض المساس بالسيادة المصرية، ونرفض المساس بأرض سيناء، لن تموت قضية فلسطين، ولن يهجر الفلسطينيون، ونعلنها أمام العالم كله، أننا مع فلسطين، ونفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصرى.

كما أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدولة المصرية وتضعها مصر نصب أعينها، موضحاً أن المصريين لن يتنازلوا عن موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومسألة تهجير الفلسطينيين لغزة، نتيجة ليقينهم التام بمدى خطورة هذا التهجير على مصير القضية الفلسطينية، وأنه من غير المقبول أن يتم تصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

ودعا الأزهري، لأهالي غزة بأن ينصرهم الله في حربهم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأن يرحم الله شهداءهم الذين سقطوا إثر الهجمات الغاشمة التي يشنها الاحتلال على الأهالي في قطاع غزة.

وشهد العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ48 ساعة الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.