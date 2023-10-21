العراق بقمة القاهرة للسلام: مجزرة المعمدانى أظهرت الوجه الحقيقى للاحتلال

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكانية، والكنائس والمستشفيات، وكان أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني التي أظهر فيها الاحتلال الإسرائيلي وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

جريمة حرب



وقال خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هي جريمة حرب مكتملة الأركان بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ماتبقى من الأحياء منهم، مؤكدأً أن المجتمع الدولي فشل في حماية الفلسطينيين وتبني قرارات ملزمة لوقف العنف.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن الصراع في غزة يفتح الباب أمام صراعات أعمق وأوسع تهدد أسواق الطاقة.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

