الهلال الأحمر: إدخال معونات إغاثية لقطاع غزة اليوم

قام الهلال الأحمر المصري، اليوم، بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محملة على مجموعة من الشاحنات كمرحلة ثانية، حيث تم تسليم المرحلة الأولى في 7 أكتوبر الجاري، كما تم تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية بناءً على الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكد الهلال الأحمر عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر في انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة.

استمرار المساعدات الإنسانية لدعم غزة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة، مشيرة إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.