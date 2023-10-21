السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر مستمرة فى تلقى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

مساعدات
مساعدات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

الهلال الأحمر المصرى: متواصلون على مدار الساعة لتلبية احتياجات غزة الإغاثية

ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

النكبات والكوارث

كما أوضحت أنه عند وقوع النكبات والكوارث، يمد الهلال الأحمر المصري يد العون لدول العالم باعتباره عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص الهلال في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

وأكدت الجمعية أنه خلال السنوات العشر الماضية، قدم الهلال الأحمر المصري معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقام منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.

الهلال الأحمر المصري قطاع غزة الإمارات العربية المتحدة غزة

مواد متعلقة

ننشر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية

عوض: مؤتمر التقاعد فرصة ثرية للمساهمة فى إيجاد حلول مشكلات أنظمة التأمين

الشيخ: إصلاح منظومة الأجور والإشتراك التأميني برقمنة بيانات موظفي الدولة

رئيس التأمينات: كامل تضامننا مع الشعب الفلسطينى ومواجهة تهجيره قسريًا

انطلاق المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

" مصر الخير " تعلن استمرار بقاء الشاحنات الأنسانية في العريش حتي فتح معبر رفح

اتحاد الجمعيات يعلن تأييده قرارات الرئيس السيسى بمنع التهجير القسرى للفلسطينيين

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة