الهلال الأحمر مستمرة فى تلقى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

النكبات والكوارث

كما أوضحت أنه عند وقوع النكبات والكوارث، يمد الهلال الأحمر المصري يد العون لدول العالم باعتباره عضوًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إذ تحرص الهلال في حدود إمكاناتها على مساعدة الشعوب المنكوبة، إما بالتعاون مباشرة مع الجمعية الوطنية في البلد الذي يعاني من الكارثة أو بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ووكالة غوث اللاجئين، وغيرها.

وأكدت الجمعية أنه خلال السنوات العشر الماضية، قدم الهلال الأحمر المصري معونات إنسانية لإغاثة الشعوب التي عانت من كوارث، كما أقام منشآت خدمية في العديد من المواقع لخدمة متضرري الكوارث ومنها فلسطين وسوريا واليمن وغيرها.